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Общество24 февраля 2022 3:00

Как справляться с трудными детьми, расскажут на большом родительском собрании в Иркутской области

Большое родительское собрание при участии детского омбудсмена и психологов пройдет в Иркутской области 24 февраля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Большое родительское собрание при участии детского омбудсмена и психологов пройдет в Иркутской области 24 февраля

Большое родительское собрание при участии детского омбудсмена и психологов пройдет в Иркутской области 24 февраля

Фото: Андрей КАРА

Областное родительское собрание в Приангарье пройдет сегодня, 24 февраля, в 17:00. В нем примет участие Уполномоченный по правам ребенка региона. Мероприятие посвятят теме: «Детско-родительские отношения как условие успешной жизнедеятельности детей и подростков в современном мире». Об этом детский омбудсмен в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила в своем аккаунте в Instagram.

- К собранию приглашаются родители обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, - отметила Татьяна Афанасьева. - В рамках собрания планируется обсудить вопросы психологического самочувствия детей, рисках, возникающих в образовательной среде и за ее пределами.

Во время родительского собрания, которое пройдет в режиме прямого эфира, выступят практикующие психологи. Специалисты объяснят, как возможно оказать поддержку детям с проблемами в поведении и в стрессовых ситуациях.

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