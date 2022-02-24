Построенное в 20-м веке здание знаменских бань выставили на продажу в Иркутске. Фото: Авито.ру

В Иркутске выставили на продажу здание-памятник истории и архитектуры регионального значения – знаменские бани на улице Рабочего штаба. Оно было построено в начале 20-го века. Продавец предлагает приобрести действующую баню с земельным участком 1711 квадратных метров за 22 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте сервиса «Авито».

- В обязательном порядке есть пожарная лестница, с которой можно попасть на крышу и в бывшую котельную (действующий гараж), - отмечает автор публикации. - Также есть подвальное помещение, сейчас Техническое отделение

Дом-памятник продают за 22 миллиона рублей. Фото: Авито.ру

По словам продавца, в двухэтажном здании площадью 890 квадратных метров расположены павильон арендатора, а также вестибюль, два индивидуальных номера, раздевалка, помывочное отделение, санузел, парная общественного отделения, большая комната свободного назначения, в прошлом парикмахерская, кабинет администратора, три индивидуальных номера и гараж.

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