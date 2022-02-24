Почти 8 тысяч жителей Иркутской области стали жертвами коронавируса с начала пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

24 февраля в Иркутской области выявлено 2436 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 235 291 человек. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Коварная инфекция забрала жизни 7968 жителей Приангарья, - рассказали в ведомстве. - Еще 630 пациентов скончались от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

181 468 человек успешно справились с болезнью и получили отрицательные ПЦР-тесты на COVID.

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