Торги на проведение второго этапа ремонта Нижней Набережной объявили в Иркутске. Фото:

В Иркутске ищут подрядчика для проведения второго этапа ремонта Нижней Набережной. Стоимость контракта – 76,8 миллионов рублей. Документация опубликована на сайте Госзакупок.

Организация проведет на объекте озеленение, обустройство газонов, установку скамеек и уличного освещения, а также отремонтирует ограждения и заменит тротуарную плитку. В проекте также предусмотрены велодорожки, прогулочные зоны, места для небольших кафе и дизайнерские элементы.

Напомним, участок от улицы Ленина до памятника Якову Похабову на Нижней Набережной отремонтировали в конце октября прошлого года. Там проложили порядка 2,5 километров электрических сетей, заменили ограждения, уложили плитку с прочным покрытием и большой износостойкостью и поставили новые клумбы. Гарантия подрядчика на работы составляет три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в онлайн-магазинах бросовые цены и что там лучше не покупать? Объясняем, в чем подвох. «Комсомолка» изучила опыт торговца и шопоголика на сайтах продаж. (подробности)

В "Сильвермолле" могут открыть отдельные павильоны, где нарушения устранили. 24 февраля рабочая группа проведет в ТЦ проверку. (подробности)