Руслан Болотов: заброшенные и недостроенные здания в Иркутске будут реконструировать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Недостроенные здания в Иркутске будут реконструировать. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава областного центра отметил, что работа над вопросом о восстановлении вышедших из эксплуатации и недостроенных объектов ведется с прошлого года.

- В этом году мы выйдем на думу с предложением в целом по реконструкции этих объектов, в том числе находящихся в центральной части города, - рассказал Руслан Болотов. – В бюджетах уже текущего года есть средства для восстановления такого рода объектов. Все, что у нас с вами есть, должно рационально использоваться.

Прямой эфир был посвящен запланированным на 2022 год в Иркутске работам. Главе города жители задавали вопросы о мерах, применяемых к недобросовестным подрядчикам, сроках ремонта отдельных объектов и строительстве новых детских площадок.

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