Контрабандистка из Иркутской области подделывала документы и вывозила лес в страны Азии

В Омске задержана и осуждена жительница Иркутской области, которая вывозила лес – сосну, пихту, ель и лиственницу – через границу таможенного союза евразийского экономического сообщества. Товар предназначался для покупателей из стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Чтобы деловую леди "не рассекретили", она зарегистрировала на себя коммерческую организацию. При регистрации разрешающих документов предоставила ложные данные об источнике их происхождения и изготовителях товаров. Об этом сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

- При проверке экономической деятельности коммерческой организации выявили факты отправки на экспорт лесоматериалов, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность сделок с древесиной, - рассказали в ведомстве.

Женщину обвинили в незаконном перемещении через таможню стратегически важных ресурсов в особо крупном размере. Всего ущерб составил более 22 тысяч кубических метров. В рублях это 184 миллиона.

Суд назначил контрабандистке три года лишения свободы условно. При этом с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в силу.

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