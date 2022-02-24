В Иркутске бар заплатит полимиллиона рублей штрафа за повторное нарушение антиковидных мер

В Иркутске бар заплатит полимиллиона рублей штрафа за нарушение антиковидных мер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд назначил крупный штраф владельцу бара в Ленинском районе Иркутска. Несмотря на действующие антиковидные меры, заведение продолжало работу после 23:00. Это нарушение выявили во время проверки 27 сентября 2021 года. Бизнесмена признали виновным, но он отделался лишь предупреждением. Однако это предпринимателя не остановило. Об этом сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.

- 29 октября 2021 года индивидуальный предприниматель вновь допустил деятельность предприятия общественного питания - бара, после 23 часов 00 минут, тем самым нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - рассказали в суде.

За повторное нарушение антиковидных мер бизнесмену придется заплатить административный штраф в размере 500 000 рублей.

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