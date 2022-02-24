Больше всего заражений COVID-19 за сутки выявлено в Иркутске, Братске и Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО

Карту распространения коронавируса в Иркутской области опубликовал оперштаб. В красной зоне 5 городов и районов. Больше всего заболевших в столице Приангарья. Если в области с начала пандемии заразились 235 291 человек, то в столице – 94 059 человек. При этом количество новых случаев быстро растет – только за прошедшие сутки в Иркутске прибавилось 1199 случаев коронавируса. Второе место по числу инфицирований на 24 февраля у Братска. Там 222 жителя получили положительные ПЦР-тесты. На третьей позиции по суточному приросту город Ангарск: +117. А по общей статистике с начала пандемии в Братске 14652 случая, в Ангарске - 20330.

Если рассмотреть количество заболевших по области с апреля 2020 года, то на четвертом месте Усть-Илимск - 9883, на пятом Усть-Кут - 6456. На шестом месте - Усолье-Сибирское - 5382. Замыкают десятку Тайшет - 5254, Шелехов - 4558 и Черемхово - 4240.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 февраля опубликована оперштабом

В зеленой зоне на карте значатся Катангский район – 283 с начала пандемии, далее Мамско-Чуйский – 317 и Зиминский район – 490 случаев за все время. Пятерку районов с благополучной эпидобстановкой закрывают Балаганский - 623 и Тулунский район – 786.

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