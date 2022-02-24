Временный амбулаторный центр в иркутском Сибэкспоцентре будет работать до 28 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций в иркутском Сибэкспоцентре прекратит работу 28 февраля. Такое решение принято в связи с уменьшением числа обращающихся. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

- За время работы центра в него обратилось более шести тысяч человек, - рассказала Анна Данилова. - Ежедневно там работает 99 медицинских работников со всех поликлиник Иркутска. Жители не только имеют возможность сделать тест на COVID, но и получить препараты для лечения в амбулаторных условиях.

За время работы в центре пациенты получили больше двух тысяч упаковок «Арбидола», полутора тысяч флаконов «Грипферона», 145 упаковок «Коронавира» и других лекарств.

Напомним, временный амбулаторный центр на базе Сибэкспоцентра был открыт 7 февраля для того, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. В начале месяца в центре было до тысячи обращений за день, сегодня этот показатель снизился до 150 человек.

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