Иркутский бизнесмен четыре года уклонялся от налогов, находясь в СИЗО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд обратился предприниматель из Иркутска. Мужчина просил признать недействительными требования об уплате накопившихся налогов, так как с 2017 по 2020 год он содержался в следственном изоляторе. За это время задолженность по страховым взносам сибиряка возросла до 120 тысяч рублей. Бизнесмен объяснил, что во время ареста он не мог подать заявление о прекращении статуса индивидуального предпринимателя и тем более оплатить долг. Об этом сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.

- В ходе судебного разбирательства было установлено, что обстоятельства пребывания гражданина в условиях изоляции от общества не носили исключительного характера, - отметили в суде. - Являясь налогоплательщиком, административный истец объективно имел возможность воспользоваться правом обращения к нотариусу, в налоговый орган с тем, чтобы урегулировать данный вопрос. Но не делал этого на протяжении четырех лет.

Таким образом, суд отказал иркутянину в освобождении от уплаты налогов. Апелляционная инстанция также оставила решение без изменения.

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