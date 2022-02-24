До +5 градусов потеплеет в Иркутской области в пятницу, 25 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутскую область пришло потепление. Не весна ли это, гадают сибиряки. Однако в некоторых районах региона все еще держатся минусовые температуры. Так, например, 25 февраля в Катангском районе ожидается до -35 градусов. В целом по области ночью столбик термометра упадет до отметки в -17 градусов, а при прояснении – до -27. Днем воздух прогреется до 0,-5 градусов. А в западных районах и горах южного Прибайкалья при малооблачной погоде потеплеет до +5 градусов. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- 25 февраля в Приангарье ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, - рассказали синоптики.

В Иркутске в пятницу днем воздух прогреется до -1,-3 градусов. Ночью похолодает до -17. Метеорологи пообещали небольшой снег и ветер 5-10м/с.

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