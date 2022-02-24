1,5 года колонии-поселения назначили иркутянину за повторную пьяную езду и ДТП Фото: Мария АНАНОВА

Иркутский районный суд признал виновным любителя пьяной езды в повторном нарушении закона. Первый случай был выявлен в декабре 2020 года. Тогда мужчина, ранее судимый и лишенный водительских прав, находясь под действием спиртного, сел за руль авто. Благо, его машину остановили инспекторы ГИБДД на трассе «Усть-Ордынский-Оса». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Через непродолжительное время в январе 2021 года мужчина, после употребления спиртных напитков, вновь сел за руль автомобиля, после чего допустил столкновение с другим транспортным средством, - рассказали в ведомстве. - В обоих случаях факт управления им автомобилем в состоянии опьянения был установлен сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем инициировано уголовное преследование.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта, сроком на 3 года.

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