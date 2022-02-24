Житель Иркутской области заколол 67-летнего москвича туристическим ножом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23-летний приезжий из Иркутской области ударами туристического ножа насмерть заколол прохожего на мосту через Москву-реку. Что произошло между ними 13 сентября 2021 года на Большом Краснохолмском мосту и почему парень со всей яростью бил ножом 67-летнего прохожего, подробно выяснится в суде. Об этом сообщает Замоскворецкая межрайонная прокуратура.

- 23-летний житель Иркутской области обвиняется в совершении убийства, - сообщает ведомство.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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