Задымление произошло в здании бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О задымлении в здании бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске сообщили в соцсетях очевидцы. Прохожие, которым показалось, что горит само здание, сразу вызвали пожарных. Оказалось, что не все так страшно.

- В заброшенном здании горел мусор на площади около 10 квадратных метров, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожарные приехали быстро и все потушили, угрозы пожара, нет.

Тем временем, в Иркутске продолжается проверка ТРЦ «Сильвер Молл», который в конце декабря прошлого года закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Обсуждается частичное открытие торгового центра - только тех павильонов, где нет вопросов к безопасности или их уже устранили. Это будет возможно только при условии, если нарушения не будут влиять на работу всего торгового центра.

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