Иркутянка стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Победить не помогли даже 250 тысяч рублей

Иркутянка стала участницей шоу «Четыре свадьбы» на федеральном канале. Фото: телеканал "Пятница"

Иркутянка поборолась за звание лучшей свадьбы на реалити-шоу на телеканале «Пятница». В эфир премьера 22 выпуска 3 сезона вышла вечером 24 февраля. 34-летняя Элина появилась в студии программы «Четыре свадьбы» с гитарой, чем впечатлила участниц. О себе она рассказала, что нигде не работает и «кайфует от жизни», так как это ей позволяет ее жених. Бюджет торжества сибирячки составил 250 тысяч рублей на 50 гостей.

- Новые невесты готовы удивлять и порадовать своих гостей, - рассказали о выпуске на сайте телеканала. - Так, к примеру, Елизавета из Санкт-Петербурга обещает свадьбу с стиле минимализм, фишка свадьбы «парящий гость». Свадьба Элины из Иркутска будет в Французском стиле. У Виктории из Казани будет торжество в «эко» формате с эффектным появлением молодых, а Наталья из Тюмени приготовила фуршетный стиль проведения свадьбы.

Третья свадьба проходила в Иркутске. Погода встретила участниц холодом. Фото: телеканал "Пятница"

Французский стиль свадьбы Элина подчеркнула фотозоной в лавандовых оттенках с изображением Эйфелевой башни, тортом в тоже стилистике и украшенным изображением цветов президиумом молодоженов.

Свадьба иркутянки была в французском стиле. Фото: телеканал "Пятница"

К сожалению, конкуренток старания иркутянки не впечатлили. Она заняла лишь третье место из четырех, набрав 84 балла. Приз забрала невеста из Тюмени.

Напомним, в шоу «Четыре свадьбы» девушки из разных городов гуляют на праздниках друг у друга, после чего ставят друг другу оценки по десятибалльной системе за банкет, платье невесты и место проведения торжества. Победительница ожесточенного соревнования получает подарок — романтическое путешествие на двоих.

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