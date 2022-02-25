15 жилых домов в м-не Ершовский остались без отопления из-за аварии в Иркутске. Фото: оператор Теплосети в Иркутске

В ночь на 25 февраля 15 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Ершовский остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосети. Сообщение о том, что произошла утечка теплоносителя в районе дома №89/1 поступило в 19.15 накануне вечером. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Поврежденный участок был огорожен, на место выехали дежурные бригады, - отмечают специалисты.

Ориентировочное время восстановления подачи теплоэнергии – 9 утра 25 февраля. Стоит отметить, что под отключение попали и часть домов в м-не Зеленый Берег, в данном районе батареи в квартирах жильцов стали теплыми ранним утром, подача ГВС восстановлена.

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