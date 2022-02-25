Жители части Куйбышевского района Иркутска остались без света из-за аварии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

25 февраля в 4:04 в Куйбышевском районе Иркутска произошло аварийное отключение света. Жители 18 улиц остались без электроэнергии на несколько часов. Об этом сообщают в Instagram-аккаунте компании «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Енисейская, Ермака, Ивана Галкина, Качугская, Качугский, Кротова, Николая Чупалова, Песчаный, Полевая 2-я, Рабочего Штаба, Северная 2-я, Топкинская, Топкинский 1-й, Топкинский 2-й, Фердинанда Врангеля, Хомутовская, Челябинская, Шевцова, - уточнили в соцсетях компании.

Место повреждения электросетей уже удалось определить. Организованы аварийно-восстановительные работы силами 3 бригад с применением спецтехники. Восстановить подачу электроснабжения планируют к 12:00.

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