Иркутянка получила условный срок за кражу денег с чужой банковской карты

Иркутянке по ошибке перечислили деньги на карту, но возвращать она их не стала

В Иркутске женщине на телефон пришло сообщение о том, что ей на карту пришло 30000 рублей. В нем было указано, что деньги пришли от человека с именем, похожим на имя ее брата. Через какое-то время ей позвонил не брат, а незнакомый мужчина. Оказалось, что денежные средства он перевел случайно и попросил их вернуть. Что она и пообещала. Но в тот момент была в трудном материальном положении и сняла всю сумму. Когда ей снова позвонил мужчина, «взявшая в долг» рассказала, что денег на карте нет. Трубку телефона она больше не поднимала. Потерпевший обратился в суд. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда.

- Женщину обвинили в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, - пояснили в суде. - Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно, с установлением испытательного срока в размере 2 лет.

Теперь злоумышленница будет отдавать долг мужчине каждый месяц по 2000 рублей. Кроме того, нужно будет приходить в полицию отмечаться один раз в месяц, нельзя переезжать и менять работу без уведомления и встать на учет в местный полицейский отдел.

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