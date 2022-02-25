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Происшествия25 февраля 2022 2:37

Иркутянка получила условный срок за кражу денег с чужой банковской карты

Суд назначил женщине срок лишения свободы 1,8 лет условно
Татьяна Колядина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Иркутянке по ошибке перечислили деньги на карту, но возвращать она их не стала

Иркутянке по ошибке перечислили деньги на карту, но возвращать она их не стала

В Иркутске женщине на телефон пришло сообщение о том, что ей на карту пришло 30000 рублей. В нем было указано, что деньги пришли от человека с именем, похожим на имя ее брата. Через какое-то время ей позвонил не брат, а незнакомый мужчина. Оказалось, что денежные средства он перевел случайно и попросил их вернуть. Что она и пообещала. Но в тот момент была в трудном материальном положении и сняла всю сумму. Когда ей снова позвонил мужчина, «взявшая в долг» рассказала, что денег на карте нет. Трубку телефона она больше не поднимала. Потерпевший обратился в суд. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда.

- Женщину обвинили в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, - пояснили в суде. - Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно, с установлением испытательного срока в размере 2 лет.

Теперь злоумышленница будет отдавать долг мужчине каждый месяц по 2000 рублей. Кроме того, нужно будет приходить в полицию отмечаться один раз в месяц, нельзя переезжать и менять работу без уведомления и встать на учет в местный полицейский отдел.

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