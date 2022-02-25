Основателей подпольного игорного бизнеса осудили в Иркутской области Фото: Андрей СОКОЛОВ

В Ангарске приговор услышали организаторы подпольных азартных игр. Четверо сибиряков открыли незаконный бизнес в конце 2019 года. Главой группы стал один из мужчин, который и предложил знакомым пойти на преступление. Женщина, уже имевшая судимость, предоставила «коллегам» клиентскую базу с данными около 300 игроков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, СК и УФСБ.

- С целью сокрытия нелегального бизнеса, злоумышленники проводили азартные игры в помещении, работающем круглосуточно в закрытом режиме, и допускали в него лишь известных им игроков по договоренности и предварительному звонку на мобильный телефон, находящийся в игровом зале, - рассказали в ведомстве.

Спустя около полугода, в июле 2020-го преступников задержали сотрудники регионального УФСБ. Расследованием уголовного дела занимался следователь Следственного комитета.

Так, суд назначил четырем организаторам незаконных азартных игр от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет. Ранее судимую соучастницу приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Она заключена под стражу в зале суда.

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