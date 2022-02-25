На Байкале рыбаки незаконно выловили омуля на 230 тысяч рублей

Незаконную ловлю омуля пресекли на Байкале. Фото: Виктория Минаева
Незаконную ловлю омуля пресекли в десяти километрах от бухты Крестовая на Байкале в Ольхонском районе. На озере добывали рыбу два жителя этого района. При этом они использовали сети, которые запрещены законом. Рыбаков задержали полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Полицейскими изъяты 65 хвостов запрещенного к вылову и продаже байкальского эндемика, рыболовная сеть, навигатор, пешня, устройство для снятия льда, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности два жителя Ольхонского района нанесли ущерб водным биологическим ресурсам 230 тысяч рублей. На них заведено уголовное дело.
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