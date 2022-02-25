Еще 2402 случая коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки 25 февраля

Еще 2402 случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки 25 февраля. Фото: Олег Укладов

Еще 2402 случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за минувшие сутки 25 февраля. Всего с начала пандемии зафиксировано 237693 случая. Справились с инфекцией за эти сутки 4758 человек. А всего с апреля 2020 года выздоровели 186226 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- По сравнению с данными вчерашнего дня число госпитализированных меньше на 82 человека, - рассказали в оперштабе. – Теперь количество проходящих лечение в больницах равно 3791.

К сожалению, случаи с печальными исходами еще есть. С 24 по 25 февраля погибли 14 человек. С начала пандемии число достигло 7982 жертв. От иных болезней, не связанных с COVID-19, умерли 2 человека. Всего их 632 человека.

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