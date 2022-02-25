Больше всего заражений коронавирусом зарегистрировано за сутки в Иркутском районе

Карту распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области опубликовал оперштаб. В красной зоне 5 городов и районов. В Иркутском районе за минувшие сутки зафиксировано больше всего заболевших COVID-19 – 383 случая. Если рассматривать данные на 24 февраля, случаев инфицирования за сутки в Иркутском районе было меньше – 139. То есть количество новых заболевших увеличилось почти в три раза. На втором месте по приросту заболеваемости - город Иркутск - 359 случаев, на третьем - Усть-Илимск - 289.

На четвертом месте Усть-Кутский район. Там количество заболевших за сутки равно 189. На пятом месте - город Братск - 135 случаев. В топ-10 также вошли Куйтунский, Нижнеудинский, Черемховский, Усть-Илимский районы. И замыкают топ-10 по приросту новых заболевших за последние сутки два города - Свирск и Тулун. Там одинаковое количество подхвативших COVID-19 - по 64.

В зеленой зоне районов гораздо больше. И это радует. Ни одного заболевшего в Мамско-Чуйком районе, Жигаловском и Зиминском. По одному -в Катангском и Боханском районах.

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