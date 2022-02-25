Синоптики предупредили о сильной метели в Иркутской области

Синоптики предупредили о шторме в Иркутской области на следующие три дня. Фото: Андрей Копалов

В субботу, 26 февраля, в областном центре воздух днем прогреется до +1 градуса. Ночью же столбик термометра опустится до -14. Дорожным службам добавится работы. Вечером начнется небольшой снегопад, который продолжится и на следующий день. Подует умеренный ветер с востока и юго-востока от 5 до 10 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе Гидрометцентра.

- В воскресенье, 27 февраля, днем в городе будет до -4 с небольшим ветром 4 м/с, - рассказали в ведомстве. - А ночью -7.

Кстати, в Братске тоже не холодно. Температура повысится до -2 градуса днем. Здесь также ожидается снег. Скорость ветра будет сильнее, чем в столице региона – до 12 м/с. Ночью же похолодает до вполне комфортных -9.

26 февраля в центральной части области синоптики обещают сильную метель с порывами ветра до 17 м/с и температурой до -14. 27 февраля в Катангском и северо-восточном районах сохранится мороз ночью до -31 градуса, днем – до -18.

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