Не понимал, где он находится. Очень пьяного водителя задержали полицейские в Заларях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области любитель пьяной езды может сесть в тюрьму за повторное нарушение закона. Накануне, около 10 утра 24 февраля, водителя за рулем «ВАЗ» остановили инспекторы ГИБДД. На вопросы полицейских мужчина заявил, что не понимает, в каком городе он находится. К слову, 28-летний житель Тулуна в этот момент катался по улицам поселка Залари. Водительских прав при себе у хмельного сибиряка не было, и от медосвидетельствования он отказался. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проведенная процедура освидетельствования подтвердила состояние опьянения, - рассказали в ведомстве.

В отделе полиции выяснилось, что автомобилист уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Инспекторы вновь составили на нарушителя протокол. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы. Машину тулунчанина отогнали на специализированную штраф-стоянку.

Напомним, в прошлом году с участием пьяных водителей произошло 345 ДТП, в которых погибли 124 человека и 450 - получили травмы.

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