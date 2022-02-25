94,8 километров федеральных трасс приведут в нормативное состояние в Иркутской области Фото: Виктория МИНАЕВА

В 2022 году в Иркутской области запланировано привести в нормативное состояние 94,8 километров федеральных трасс. 24,4 километра из них находятся на объектах стройки. Стоимость проекта 10,8 миллиардов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- В планах значится продолжение строительства таких долгосрочных объектов как обход Усолья-Сибирского, работы на участке км 1524+474 - км 1537+880 автомобильной дороги Р-255 "Сибирь", а также строительство трассы Р-258 "Байкал" на участке км 26+000 - км 47+000, - уточнили в учреждение.

Специалисты уделят особое внимание ремонту дорог, в том числе капитальному. Работы проведут на пяти объектах федеральных трасс и семи мостах.

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