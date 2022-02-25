В Иркутской области задержали вора-неудачника, пытавшегося взорвать банкомат по роликам из сети Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию поступило сообщение от сотрудников банковского отделения в Иркутском районе. Внутрь пробрался неизвестный мужчина и, судя по камерам наблюдения, с помощью спецтехники намеревался взорвать банкомат. Однако за воришкой наблюдали сотрудники безопасности. Голос одного из них спугнул сибиряка и тот, осознав, что его снимают, кинулся натек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого, - рассказали в ведомстве. - Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний иркутянин. В его машине полицейские обнаружили устройства, при помощи которых, по предварительным данным, он планировал взорвать терминал.

Полицейским задержанный признался, что идея обогатиться таким способом пришла ему после просмотра роликов в интернете. Против сибиряка возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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