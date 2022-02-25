В Иркутске хирурги вернули зрение малышке с врожденным заболеванием. Фото: ИГОДКБ

Двухмесячную девочку прооперировали в Иркутской детской клинической больнице. Во время осмотра у ребенка выявили врожденную глаукому обоих глаз. Диагноз ставят по внешним признакам, наблюдалось увеличение глазного яблока, помутнение роговицы и уплотнения. Мама с малышкой прилетели из Якутска, так как в их регионе нет необходимых специалистов. Об этом сообщают в пресс-службе медучреждения.

— После рождения смотрела в глазки и видела, что что-то не так, - рассказала врачам мама маленькой пациентки Зоригма Манзарханова. – У дочки косили глазки. И я решила приехать на лечение в Иркутск.

При глаукоме внутриглазная жидкость не может нормально циркулировать, что ведёт к поражению глазного нерва и грозит слепотой. Лазером такое заболевание не вылечить, поэтому был необходим разрез.

Две операции по 50 минут успешно провел врач с 36-летним стажем, заведующий офтальмологическим отделением Иркутской областной детской клинической больницы Павел Синёв. Маму с ребёнком обещают выписать в ближайшие дни.

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