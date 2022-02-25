Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 9:13

В Иркутской области разыскивают водителя, из-за которого пострадал 59-летний пешеход

Очевидцев аварии просят связаться с полицией
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Иркутской области разыскивают водителя, из-за которого пострадал 59-летний пешеход

В Иркутской области разыскивают водителя, из-за которого пострадал 59-летний пешеход

Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летний мужчина пострадал в ДТП в Аларском районе. Авария произошла около 5 часов утра в квартале «А» поселка Кутулик. Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД по Иркутской области.

- Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в ОВД для выяснения всех обстоятельств случившегося, - рассказали в ведомстве.

Жителей района, которые стали очевидцами ДТП или владеют информацией о личности водителя, просят сообщить об этом по телефону дежурной части отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приговор суда за многомиллионную рубку леса вынесли членам ОПГ в Иркутской области. Девять жителей Иркутской области осудили за незаконную рубку леса на 8 миллионов рублей. (подробности)

Суд определил, сколько лет проведут в колонии бывшие спортсмены, которые вымогали у хозяина ангарского завода 8 миллионов рублей. В Ангарске осудили четырех человек, вымогавших у хозяина ангарского завода 8 миллионов рублей. (подробности)