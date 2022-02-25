В Иркутской области разыскивают водителя, из-за которого пострадал 59-летний пешеход Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летний мужчина пострадал в ДТП в Аларском районе. Авария произошла около 5 часов утра в квартале «А» поселка Кутулик. Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД по Иркутской области.

- Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в ОВД для выяснения всех обстоятельств случившегося, - рассказали в ведомстве.

Жителей района, которые стали очевидцами ДТП или владеют информацией о личности водителя, просят сообщить об этом по телефону дежурной части отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский».

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