15 кандидатов поборются за пост главы Маркова на выборах в Иркутском районе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Выборы главы поселка Маркова Иркутского района пройдут 27 марта. На сегодня завершено выдвижение кандидатов. За пост главы поборются 15 человек, в том числе 11 претендентов от различных партий и 4 самовыдвиженца. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Для регистрации самовыдвиженцам требуется 161 подпись избирателей, - отметили в Облизбиркоме. - Документы на регистрацию кандидаты должны представить в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию не позднее 18 часов 27 февраля.

По данным на 25 февраля, двое самовыдвиженцев были зарегистрированы, еще одному в регистрации было отказано.

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