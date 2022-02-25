Больше 4,5 тысяч нарушителей масочного режима выявили в транспорте Иркутска за месяц. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжаются рейды по общественному транспорту. Проверки ежедневно проводят сотрудники администрации совместно с полицейскими. Так, 25 февраля нарушений масочного режима выявлено не было. Однако с 24 января по 25 февраля было выявлено 23 человека среди водителей и кондукторов без защитной маски на рабочем месте. Главам предприятий-перевозчиков вынесены замечания для устранения замечаний. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– К сожалению, многие пассажиры общественного транспорта пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты органов дыхания: в течение месяца специалисты нашего комитета выявили 4 691 нарушителя масочного режима. В ходе проверок проводим с пассажирами разъяснительную работу, – отметила начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Анна Дудкевич.

Также специалисты администрации регулярно проводят проверки в магазинах и кафе. За месяц нарушений санитарно-эпидемиологических требований не зафиксировано.

Напомним,Еще 2402 случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за минувшие сутки 25 февраля. Всего с начала пандемии зафиксировано 237693 случая.

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