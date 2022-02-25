В Иркутске концерты и корпоративы снова разрешили. Но не для всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области ввели 25 февраля. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. Несмотря на то, что коллективный иммунитет к COVID в регионе еще не достиг необходимого уровня, число заболевших снижается, а выздоровевших наоборот растет. Количество инфицирований уменьшилось на треть и остается практически стабильным на протяжении недели. Вместе с тем, болезнь зачастую проходит у жителей Приангарья в легкой форме. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В отношении организаций общепита, кинотеатров, организаций, предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, сняты ограничения по времени работы, - рассказали в правительстве региона.

Также снова возобновлена работа театров, а также разрешена организация концертов и гастролей. Снятие ограничений по коронавирусу в Иркутской области действуют и для детских игровых комнат, но частично. Там все еще обязательно соблюдение заполнения зала на 75%. То же требование теперь актуально для фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров.

Кроме того, ресторанам и кафе разрешено проведение банкетов и корпоративов, но при условии 50% заполнения.

Однако закон о QR-кодах, а также медицинских справках при посещений отдельных организаций остается в силе.

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