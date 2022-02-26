В Иркутской области бизнесмен заплатил полицейскому больше 100 тысяч рублей, чтобы избежать штрафов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тайшете инспектору ГИБДД предъявлено обвинение во взяточничестве. Преступление сотрудника пресекли в подразделении собственной безопасности регионального МВД. По версии следствия, с мая 2019 года по декабрь 2021 года полицейский получал деньги от предпринимателя, который хотел избежать административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые неоднократно совершали его наёмные водители большегрузов. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СК.

- Общая сумма взятки составила 106 тысяч рублей, - отметили в ведомствах.

Против инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест. Следователи продолжают расследование.

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