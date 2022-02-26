Иркутянка украла сумку у увлекшейся шоппингом женщины Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Иркутска обратилась 39-летняя женщина, у которой пропала сумка с личными вещами, документами и деньгами. В тот день сибирячка выбирала одежду в одном из магазинов на улице Тимирязева. Оперативники приехали по адресу и проверили кадры с камер наблюдения. Оказалось, что подозреваемая в краже попала на видео. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью покупательницы, похитила у нее сумку, - рассказали в ведомстве. -Полицейскими изъято видео с камер наблюдения, на которых видно, как женщина прячет в пакет чужое имущество, после чего покидает торговый павильон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские призывают женщину самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений. Тех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить об этом по официальным телефонам ведомства.

Приметы разыскиваемой: на вид 50-60 лет, среднего роста, среднего телосложения. Была одета в синий пуховик, белую шапку, коричневые унты, очки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приговор суда за многомиллионную рубку леса вынесли членам ОПГ в Иркутской области. Девять жителей Иркутской области осудили за незаконную рубку леса на 8 миллионов рублей. (подробности)

Суд определил, сколько лет проведут в колонии бывшие спортсмены, которые вымогали у хозяина ангарского завода 8 миллионов рублей. В Ангарске осудили четырех человек, вымогавших у хозяина ангарского завода 8 миллионов рублей. (подробности)