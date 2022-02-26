В сети появилось видео страшного ДТП под Шелеховом, в котором пострадали двое детей

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе вблизи поселка Граматуха произошла авария с четырьмя пострадавшими, двое из них дети. «Хонда ЦРВ» выехала на полосу встречного движения на трассе Р-258 «Байкал». Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинскую организацию доставлены водитель и пассажир легковушки, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 11 лет, - рассказали в ведомстве.

Момент аварии попал на кадры видеорегистратора. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах ДТП. Прокуратура начала проверку.

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