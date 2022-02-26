Количество выздоровевших снова превысило число заболевших COVID за сутки в Иркутской области

Количество выздоровевших почти на 1,5 тысячи превысило число заболевших COVID в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

На субботу, 26 февраля, в Приангарье выявлено 2663 новых случая инфицирования СOVID-19. Число заболевших с начала пандемии выросло до 240 356. За сутки выздоровели 4116 человек, это почти на 1,5 тысячи превышает суточный прирост заболеваемости. За все время с болезнью справились 190 342 человека. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах области проходят 3518 пациентов с диагнозом COVID-19, - отметили в оперштабе. – Это на 273 меньше по сравнению с прошлым днем.

Количество летальных случаев практически достигло 8 тысяч. За сутки от тяжелой болезни умерли 16 зараженных. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, за все время скончались 632 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области бизнесмен заплатил полицейскому больше 100 тысяч рублей, чтобы избежать штрафов. В Тайшете инспектора ГИБДД обвиняют в получении взятки от бизнесмена. (подробности)

Иркутянка украла сумку у увлекшейся шоппингом женщины. Полиция Иркутска разыскивает подозреваемую в краже женской сумки. (подробности)