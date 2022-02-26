1 миллион 258 тысяч жителей Иркутской области полностью привились от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области ослабили антиковидные ограничения, однако коллективный иммунитет еще не достигнут. Так, на 25 февраля, в регионе полностью привились от коронавируса 1 258 568 человек. Еще 1 337 639 жителей Приангарья привились первым компонентом. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Больше всего прошедших иммунизацию от COVID-19 в столице региона - это почти 406 тысяч, - рассказали в оперштабе. - 110,7 тысяч человек вакцинировались в Ангарске, а еще 107,3 тысяч в Братске.

Напомним, для создания коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы иммунизацию прошли минимум 1 437 923 жителя региона.

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