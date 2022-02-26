Метели обрушатся на Иркутскую область в воскресенье, 27 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Синоптики предупреждают жителей Иркутской области о метелях. Утром и днем 27 февраля по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с. Также в регион придут снег и метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на региональный УГМС.

- На Байкале местами порывы ветра достигнут 20 м/с, - рассказали метеорологи. – Также ожидаются переменная облачность и небольшой снег.

На севере Приангарья, в Катангском районе ночью ветер усилится до 14 м/с, утром и днём до 15-17 м/с. Также ожидаются метели. Температура в воскресенье опустится -25,-30 градусов, местами до 37 градусов.

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