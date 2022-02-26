Иркутск, Ангарск и Братск стали городами-лидерами по количеству заболевших COVID за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

На субботу, 26 февраля, в Приангарье выявлено 2663 новых случая инфицирования СOVID-19. Число заболевших с начала пандемии выросло до 240 356. Городами-лидерами по количеству выявленных зараженных Иркутск, Ангарск и Братск. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В столице региона коронавирусом за сутки заболели 1310 человек, - рассказали в оперштабе. - в городе нефтехимиков диагноз COVID подтвердился у 227 жителей. Закрывает тройку Братск. Там 200 выявлено случаев заражения.

Среди районов антирекорд по суточном приросту заболевших коронавирусом у Иркутского района - 192 инфицирования. На втором месте Шелеховский район - 93, в Нижнеудинском - 48.

За минувшие сутки зараженных не было выявлено в Катангском, Мамско-Чуйском, Качугском, Жигаловском и других районах.

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