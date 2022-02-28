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Происшествия28 февраля 2022 2:25

В Иркутске полиция за несколько часов раскрыла многомиллионную кражу

Подозреваемых в краже майнингового оборудования на 4 миллиона рублей задержали в Иркутске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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В Иркутске полиция за несколько часов раскрыла многомиллионную кражу

В Иркутске полиция за несколько часов раскрыла многомиллионную кражу

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в краже майнингового оборудования. Семь машин пропали из гаража 61-летнего жителя микрорайона Зеленый. Общая стоимость похищенного насчитывала почти 4 миллиона рублей. Через несколько часов оперативники установили приметы автомобиля, на котором скрылись предполагаемые воры. Совместно с инспекторами ГИБДД машину остановили на улице Чкалова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В салоне машины находились четверо ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет, - рассказали в ведомстве. - В ходе обыска транспортного средства сыщики обнаружили похищенное имущество. Как выяснилось, в иномарке также находилось оборудование, украденное ими у другого гражданина.

По предварительным данным, технику подозреваемые планировали продать. Задержанных заключили под стражу.

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