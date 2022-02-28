92-летняя женщина погибла на пожаре в Иркутске 27 февраля

92-летняя женщина погибла на пожаре 27 февраля в Иркутске. Фото: МЧС России по Иркутской области

В Иркутске на пожаре погибла 92-летняя женщина. Он произошел 27 февраля в Иркутске в 12.10 в двухквартирном доме на улице Варламова. Когда приехали пожарные, у дома горела крыша. А внутри на полу спасатели нашли погибшую 92-летнюю женщину. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- В Иркутске в квартире, где погибла женщина, от огня пострадало 150 квадратных метров площади, - рассказали в ведомстве. – С возгоранием удалось справиться через 50 минут. Предварительно причиной пожара стала неисправность в электротехнике.

Днем ранее 26 февраля в семь часов утра в городе Зиме в горящем пятиквартирном доме два человека 1999 и 1993 года рождения надышались угарным газом. Пострадавших мужчин увезли на скорой. Чтобы потушить огонь, привлекли 4 пожарных машины. Самостоятельно эвакуировались 8 человек.

27 февраля получили ожоги 65-летний мужчина и 59-летняя женщина в частном одноэтажном доме в поселке Маркова Иркутского района. Их увезли в больницу. Два человека спаслись сами. К моменту прибытия пожарных пламя объяло дом полностью.

В ночь на 28 февраля в Иркутской области произошло 5 пожаров. Воспламенились два жилых дома и 3 хозпостройки.

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