Больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в Шелеховском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шелеховский район стал лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом за сутки среди территории Приангарья. Там на 28 февраля выявлено 272 случаев инфицирования. С начала пандемии этот показатель вырос до 4953. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- На втором месте по количеству заболевших за минувшие сутки в регионе - Иркутский район. Там коронавирус подтвердился у 245 жителей, - рассказали в оперштабе. - Еще 157 зараженных зарегистрировано в Слюдянском районе.

Что касается городов региона, самый высокий суточный прирост по заболевшим отмечается в столице региона - 821. Еще 385 человек заболели в Ангарске и 80 - в Братске.

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