Иркутянка сделала подарок для малышей Ивано-Матренинской больницы . Фото: Ивано-Матренинская больница

Иркутянка сделала подарок для маленьких пациентов Ивано-Матренинской больницы. Она сшила специальные гнезда для новорожденных. А также бортики, простынки, рукав для кормления, подушки и пинетки. Их отдали в отделение, где лежат дети до года и те, от которых отказались родители. Об этом сообщают в пресс-службе Ивано-Матренинской больницы.

- Прочитала в интернете, что в Ивано-Матренинскую больницу приносят одеяла и подумала – а ведь гнездышки и бортики тоже могут пригодиться малышам! – рассказала Ирина. – И решила тоже сделать подарок крошечным пациентам.

Работники реанимации с радостью приняли дар от иркутянки. Ведь то, что она cшила и связала, прекрасно подходит для новорожденных и появившихся на свет раньше срока детей.

Сотрудники медучреждения запустили акцию "Эстафета добра". Принести необходимые для малышей принадлежности может каждый.

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