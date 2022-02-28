Стоимость блинов повысилась на 7 % в Иркутской области за 2021 год Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутской области повысилась стоимость блинов, за 2021 год она увеличилась на 7 %, то есть на 10 рублей. Сейчас выпечка на Масленицу обойдется жителям области в 150 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- Чтобы сравнить цены, был использован вот такой рецепт: 1 литр молока, 6 яиц, 300 граммов пшеничной муки, 150 граммов подсолнечного масла, 40 граммов сахара и 7 граммов соли, - рассказали в ведомстве.

Исходя из этого рецепта, получится 30-40 блинов. Таким количеством выпечки можно запросто накормить большую семью. Что довольно выгодно.

Напомним, масленичная неделя началась с 28 февраля и закончится 6 марта. А отпраздновать можно в «Тальцах» и по всему городу. Всего таких мест в Иркутске - 62. В программе - конкурсы, спортивные соревнования и сжигание чучел. Ранее об этом писала «КП-Иркутск».

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