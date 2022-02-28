Убийцу жителя Иркутской области нашли спустя 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователями раскрыто убийство, совершенное в Иркутской области 15 лет назад. Из архива было поднято дело о расправе над мужчиной осенью 2007 года. Следы привели правоохранительные органы в Тульскую область. В середине февраля 52-летнего мужчину задержали в городе Алексин при совместной работе следователей-криминалистов СК, полицейских и сотрудников СОБР. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- По версии следствия, 19 октября 2007 года двое мужчин ехали на автомобиле из поселка Кропоткин в Бодайбо, - рассказали в ведомствах. - В ходе движения между ними возникла ссора. Тогда один из них предложил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить. На улице завязалась драка, в ходе которой мужчина нанес оппоненту несколько ударов камнем по голове. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Из Тульской области подозреваемого этапировали в Иркутск. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал о подробностях совершенного им преступления. Обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца.

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