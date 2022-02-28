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Общество28 февраля 2022 9:53

Ремонт улицы Профсоюзной проведут в Иркутске за 54 миллиона рублей

Работы проведу на участке от Маяковского до Терешковой
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Ремонт улицы Профсоюзной проведут в Иркутске за 54 миллиона рублей

Ремонт улицы Профсоюзной проведут в Иркутске за 54 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске отремонтируют участок улицы Профсоюзная. Работы проведут от улицы Маяковского до Терешковой. Администрация города объявила торги, в котором максимальная цена больше 54,7 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте Госзакупок.

Подрядная организация будет обязана не только обновить на участке дорожное полотно, но и выполнить установку дорожных знаков, светофоров, ограждений, а также заменить бордюры и тротуары. Вместе с этим в перечень работ войдут оборудование пешеходных переходов и ливневой канализации.

Ремонт планируют провести в два этапа и завершить реконструкцию к концу лета.

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