В Иркутске мошенница украла у пенсионерки 75 тысяч рублей, запугав ее страшными болезнями Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске полицейские снова задержали лжецелительницу. Ее жертвой стала 90-летняя пенсионерка. Когда пожилая женщина кормила котов во дворе дома, к ней подошла незнакомка, которая представилась потомственной гадалкой. Сибирячке она рассказала, что со здоровьем ей не повезет, а поможет избавиться от недугов лишь «обряд очищения». Для проведения «ритуала» мошенница проникла в квартиру пенсионерки и похитила ее сбережения – 75 тысяч рублей. После этого она поспешила уйти, а пострадавшая обратилась в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут ее передвижения и задержали предполагаемую аферистку в городе Тулуне, - рассказали в ведомстве. - Ей оказалась 38-летняя женщина. Известно, что она 8 раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества и в апреле прошлого года освободилась из мест лишения свободы.

Против лжецелительницы возбуждено очередное уголовное дело по статье «Мошенничество». Ее заключили под стражу.

Людей, которым незнакомцы предлагают свои «магические» услуги, просят сообщить об этом в полицию.

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