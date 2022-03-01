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Общество1 марта 2022 3:57

Назначен новый заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области

Сергей Базаров назначен новым заместителем руководителя СУ СКР по Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Назначен новый заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области. Фото: СУ СКР по Бурятии

Назначен новый заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области. Фото: СУ СКР по Бурятии

Сергей Базаров назначен новым заместителем главы следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области с 1 марта. Ранее полковник юстиции занимал ту же должность в региональном ведомстве по Бурятии в течение 14 лет. Эту информацию "КП"-Иркутск подтвердили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Сергей Базаров родился 29 августа 1959 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1982 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. После получения высшего образования Базаров начал работу в прокуратуре Бурятии. Должность заместителя главы СУ СКР по Бурятии Сергей Базаров занимал с 7 сентября 2007 года по 1 марта 2022-го.

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