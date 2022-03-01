Назначен новый заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области. Фото: СУ СКР по Бурятии

Сергей Базаров назначен новым заместителем главы следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области с 1 марта. Ранее полковник юстиции занимал ту же должность в региональном ведомстве по Бурятии в течение 14 лет. Эту информацию "КП"-Иркутск подтвердили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Сергей Базаров родился 29 августа 1959 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1982 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. После получения высшего образования Базаров начал работу в прокуратуре Бурятии. Должность заместителя главы СУ СКР по Бурятии Сергей Базаров занимал с 7 сентября 2007 года по 1 марта 2022-го.

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