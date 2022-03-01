Иркутянка предстанет перед судом за продажу БАДов для похудения с сибутрамином

В Иркутске 31-летняя женщина продавала БАДы с сильнодействующим веществом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске перед судом предстанет 31-летняя жительница областного центра, продававшая биологически активные добавки с сильнодействующим веществом сибутрамин для похудения. Оборот этого вещества на территории России ограничен. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и в прокуратуре Иркутской области.

- Фигурантка заказывала через Интернет препараты для снижения массы тела, - рассказали в ведомстве. - В различных мессенджерах она размещала рекламу о продаже биологически активных добавок, находила потенциальных клиентов.

После женщина отправляла заказ по почте. Жертвами злоумышленницы стали 5 покупателей.

Преступную деятельность пресекли оперативники по контролю оборота наркотиков. В ее квартире полицейские нашли около 300 блистеров, 55 банок, 300 капсул. Во всех этих «продуктах» содержалось около 3 килограммов сибутрамина. Это подтвердило исследование.

На данный момент расследование закончено. Прокурор утвердил обвинение жительнице Иркутска. Дальше дело рассмотрит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый большой городской каток закрыли в Иркутске.(подробности)

В Иркутске на Ангаре открылась навигация.(подробности)