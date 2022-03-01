80 спецмашин борются с последствиями снегопада в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Сегодня утром, 1 марта, на Иркутск обрушился сильный снегопад. Уборку дорог и тротуаров в городе проводят с помощью 80 спецмашин. За сутки уже вывезено 1600 тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Сейчас проводим посыпку проезжей части как на магистральных, так и на второстепенных улицах, - отметил директор городской дорожной службы Сергей Чертков. - Во всех районах города на посыпке работает 32 комбинированные дорожные машины КАМАЗ с навесным оборудованием. Особое внимание уделяем противогололедной обработке на участках со сложным рельефом – на поворотах, спусках, затяжных.

Погрузчики, самосвалы и тракторы проводят очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и остановочных карманов. Во дворах снег убирают управляющие компании.

По прогнозам синоптиков, днем 1 марта в Иркутске пройдет небольшой снег.

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