В Братске ревнивец пытался застрелить двух соперников на глазах у подруги Фото: Дмитрий Дмитриев

В Братске ревность подтолкнула мужчину на преступление. Вооружившись пистолетом, специально переделанным для стрельбы из боевых патронов, разъяренный сибиряк пришел в квартиру, где отдыхала компания из двух парней и двух девушек. Одной из дам была его подруга, с которой он состоял в близких отношениях. Началась ссора. После этого обвиняемый прицелился в соперников и выстрелил. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Один из потерпевших оказал активное сопротивление, после чего не добившись желаемого, злоумышленник скрылся с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

Позже мужчину задержали полицейские в Чунском районе.

Ревнивца ждет суд. Его обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе покушение на убийство двух лиц, незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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